الكشف عن حكم مواجهة النصر ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن هوية الحكم الذي سيقود مواجهة النصر، ونظيره تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، يوم الـ14 من سبتمبر الجاري.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الشرق الأوسط”: “اتحاد الكرة السعودي لم يتلق أي تحديثات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة النصر وتراكتور، حيث من المقرر أن يقودها الحكم الكوري الجنوبي كيم دونغ”.
وكانت مصادر صحفية، أشارت إلى أنه من المنتظر أن يعتمد مدرب النصر مينيز، خلال الساعات المقبلة، القائمة النهائية للفريق في دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ مشوارها الثلاثاء الموافق 14 من الشهر الجاري، أمام تراکتور الإيراني.
وأشارت المصادر، إلى أن المدرب سيركز على الرباعي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله، والكاميروني أبوبكر فينسنت.