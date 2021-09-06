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اخبار رياضية > طرح امتياز اسم وشعار الهلال أمام الاستثمار
07/09/2021   1:00 ص

طرح امتياز اسم وشعار الهلال أمام الاستثمار

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أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الإثنين، طرح حق امتياز اسم وهوية وشعار النادي أمام الشركات الراغبة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية لتوفير الخدمات الرياضية.

ووصفت إدارة نادي الهلال هذه الخطوة بغير المسبوقة على مستوى الأندية السعودية.

وحث الهلال الشركات الراغبة على تعبئة وثيقة طلب المعلومات عن طريق رابط مخصص من خلال الدخول في الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”.وفق “أخبار 24”.

ويشمل حق الامتياز منح الشركة إنشاء وتشغيل المراكز الرياضية، واستخدام اسم وشعار وهوية نادي الهلال بالإضافة إلى الترويج والتسويق للمشروع عبر منصات النادي المختلفة.

طرح امتياز اسم وشعار الهلال أمام الاستثمار

اخبار رياضية
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