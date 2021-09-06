“صنعوا تاريخ الكرة السعودية”.. غوميز يعلق على لقائه مع الجابر وماجد عبدالله

وجه محترف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز الشكر لنجم المنتخب الوطني السابق، سامي الجابر بعد ترتيبه للقاء جمع المهاجم الفرنسي بهداف نادي النصر السابق، ماجد عبدالله.
وكتب غوميز عبر حسابه على “تويتر”: “شكرا لك سامي على تقديمك لي لماجد.. كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودي”.
وأضاف المهاجم الفرنسي:”نصيحتك لي لا تقدر بثمن.. وأنا ممتن جدًا لأنني تمكنت من الاستفادة منها”.
ورد الجابر على تغريدة غوميز وكتب: “يسعدني أنك قابلت ماجد الذي يتمتع بشخصية رائعة ومتأكد أنك سمعت عنه الكثير.. أؤمن بك دائمًا وبقدراتك.. أتمنى لك كل التوفيق”.وفق “أخبار 24”.
Thank you Sami for introducing me to Majed.
It was a real pleasure to interact with Legends who have made the history of KSA football.
Life’s a road and you took it before me.
Your advice’s therefore invaluable to me and I’m very grateful that I was able to benefit from it.
🇸🇦🤲🏿 pic.twitter.com/BtNGQocxHb
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 6, 2021