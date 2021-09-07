أوضح رئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هاني العبدلي، متى يعد النسيان مجرد عرض صحي، ومتى يكون مرضاً يستوجب العلاج.
وقال العبدلي إن النسيان يعد عرضاً إذا كان خلفه أسباب معروفة، فهناك أسباب للنسيان كاستخدام الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهستامين والأدوية المستخدمة لسلس البول وأدوية علاج حرقة المعدة.
وأضاف أن النسيان قد يحدث بسبب نقص فيتامين “بي 12” أو بسبب مرض السكر أو نقص الكالسيوم أو السكر في الـدم، أو نتيجة أمراض أخرى كالتصلب اللويحي والتشنجات أو بسبب مشاكل في الغدة الدرقية.
وأشار خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إلى أن العصبية أو الانفعال أو قلة النوم قد تسبب النسيان، وكذلك التغذية السيئة أو عدم ممارسة الرياضة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الشخص إذا كان يعاني من الخرف أو أحد أنواع الزهايمر، فإن النسيان هنا يعتبر مرضاً ويستوجب العلاج.
#صباح_السعودية | هل #النسيان عرض أم مرض؟
د. هاني العبدلي. pic.twitter.com/fpktsn0wvH
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 6, 2021