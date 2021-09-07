رئيس “بلدي الرياض” يكشف سبب تعثر مشروع وادي السلي

أوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض خالد العريدي، السبب وراء تعثر مشروع وادي السلي في العاصمة ما أدى لسحبه من المقاول المنفذ له.
وقال العريدي وفقاً لـ “الوطن”، إن بعد المتابعة مع أمانة الرياض اتضح أن المقاول متعثر في تنفيذ المشروع لذا تم سحبه منه، مبيناً أن استكمال إجراءات الطرح جارٍ على مقاول آخر.
وكان الهدف من إنشاء مشروع وادي السلي الذي يمتد على طول 110 كيلومترات، صرف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وإنهاء معاناة سكان المنازل القريبة من الوادي وتحديداً بحي القادسية.
وأشار عدد من الأهالي إلى أن موقع المشروع أصبح مجمعاً للمياه غير الصالحة ما ساهم في انتشار الحشرات المؤذية، كما أنه صار مأوى للكلاب الضالة التي جذبتها المياه.
وطالب الأهالي بوضع شبك ولوحات إرشادية حول الوادي لتأمين الحماية الكافية بعد تعثر المشروع، حيث صار الوادي يشكل خطراً على سلامة الجميع وخاصة الأطفال.