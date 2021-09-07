نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف بعض أساليب العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار
07/09/2021   8:41 ص

بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف بعض أساليب العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار

+ = -
1028

كشف مسوق زراعي بعض الأساليب التي تستخدمها العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار، وكيف يخدعون المزارعين لإجبارهم على البيع بأسعار أقل من أسعار السوق الحقيقية. 

وقال المسوق مصلح البقمي، إن بعض العمالة يسجلون الفواتير المأخوذة من المزارع بمبلغ أقل بكثير من السعر الذي سيبيعه العامل في السوق، وبفارق يصل أحياناً إلى 10 ريالات للصندوق. 

وأوضح البقمي أن الوافد يخصم من المبلغ المستحق للمزارع نسب الضرائب وأجور السائق والعمال وغيرها من الخصومات، وأحيانا يرفض تحرير فاتورة بالمبلغ ويهدد بعدم شراء الخضار من المزارع في حال أصر على تحرير فاتورة. 

وأضاف في لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أن كل صنف من الخضار تسيطر عليه عمالة وافدة، فمثلاً البطاطس تسيطر عليها العمالة الأفغانية ثم العمالة الباكستانية.   وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في تجارة الخضار، هي سيطرة العمالة الوافدة على المجال، لدرجة أن بعض المزارعين لا يعلمون بالأسعار الحقيقية التي تباع بها الخضراوات في السوق. 

وأشار إلى أن المزارع في كثير من الأحيان بسبب ضغط العمالة يضطر لبيع محاصيله بأسعار أقل، مضيفاً أنه توصل لحل لمواجهة تلك الظاهرة، من خلال إعلان أسعار الخضار بشكل يومي عن طريق تطبيق سناب شات. 

 

بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف بعض أساليب العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885172953.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.