بالفيديو.. مسوق زراعي يكشف بعض أساليب العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار

كشف مسوق زراعي بعض الأساليب التي تستخدمها العمالة الوافدة للتلاعب بأسعار الخضار، وكيف يخدعون المزارعين لإجبارهم على البيع بأسعار أقل من أسعار السوق الحقيقية.
وقال المسوق مصلح البقمي، إن بعض العمالة يسجلون الفواتير المأخوذة من المزارع بمبلغ أقل بكثير من السعر الذي سيبيعه العامل في السوق، وبفارق يصل أحياناً إلى 10 ريالات للصندوق.
وأوضح البقمي أن الوافد يخصم من المبلغ المستحق للمزارع نسب الضرائب وأجور السائق والعمال وغيرها من الخصومات، وأحيانا يرفض تحرير فاتورة بالمبلغ ويهدد بعدم شراء الخضار من المزارع في حال أصر على تحرير فاتورة.
وأضاف في لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أن كل صنف من الخضار تسيطر عليه عمالة وافدة، فمثلاً البطاطس تسيطر عليها العمالة الأفغانية ثم العمالة الباكستانية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في تجارة الخضار، هي سيطرة العمالة الوافدة على المجال، لدرجة أن بعض المزارعين لا يعلمون بالأسعار الحقيقية التي تباع بها الخضراوات في السوق.
وأشار إلى أن المزارع في كثير من الأحيان بسبب ضغط العمالة يضطر لبيع محاصيله بأسعار أقل، مضيفاً أنه توصل لحل لمواجهة تلك الظاهرة، من خلال إعلان أسعار الخضار بشكل يومي عن طريق تطبيق سناب شات.
كيف يتم التلاعب بأسعار الخضار؟#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/Mx4XKDbM5C
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 6, 2021
المسوق الزراعي مصلح البقمي: العديد من الجنسيات مسيطرة على سوق الخضار السعودي.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/2FRf1wCgum
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 6, 2021
المسوق الزراعي مصلح البقمي: البعض من المزارعين لا يعلم بـ أسعار الخضار الحقيقية.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/3ssiIiBIJO
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 6, 2021