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أخبار محلية > شاهد.. آراء المواطنين في رفع دعوى ضد مانعي أبنائهم دون 18 عاماً من أخذ لقاح “كورونا”
07/09/2021   8:38 ص

شاهد.. آراء المواطنين في رفع دعوى ضد مانعي أبنائهم دون 18 عاماً من أخذ لقاح “كورونا”

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تباينت آراء المواطنين والمواطنات، حول مدى إمكانية رفع دعوى ضد مانعي أبنائهم دون عمر 18 عاماً من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا. 

وأوضح مواطنون، خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أن رفع دعوى ضد من يمنع ابنه من أخذ اللقاح هي خطوة جيدة من أجل القضاء على فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها، مشيرين إلى أن التطعيم أمر لا يخص شخصاً بعينه، بل يخص المجتمع ككل. 

فيما رفض آخرون اللجوء إلى رفع الدعوى كنوع من الضغط على الرافضين اللقاح لأبنائهم، معتبرين أن أفراد المجتمع لديهم الوعي الكافي لمعرفة مصلحة أبنائهم التي لا تتم إلا بأخذ اللقاح، داعين إلى تنمية الوعي بشكل أكبر لديهم من خلال وسائل الإعلام.  وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. آراء المواطنين في رفع دعوى ضد مانعي أبنائهم دون 18 عاماً من أخذ لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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