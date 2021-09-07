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أخبار محلية > إتاحة التجوال الافتراضي في “القاعة الملكية التذكارية” بدارة الملك عبدالعزيز
07/09/2021   8:37 ص

إتاحة التجوال الافتراضي في “القاعة الملكية التذكارية” بدارة الملك عبدالعزيز

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فتحت دارة الملك عبدالعزيز نافذة إلكترونية للتجوال الافتراضي في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية بدارة الملك عبدالعزيز في مقرها الرئيس في حي المربع بالرياض.

ويستطيع المستفيد والسائح من خلال هذه النافذة، الدخول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى أركان القاعة ومقتنياتها الملكية التذكارية، وذلك في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وذلك عبر الرابط .

ويمكن للمستفيد، التعرف على معلومات تاريخية وقطع تراثية بمجرد الوقوف عليها، حيث تتضمن القاعة التذكارية بعض الجوانب التاريخية للمؤسس الملك عبدالعزيز وعدداً من مقتنياته الشخصية. وفق “أخبار 24”.

إتاحة التجوال الافتراضي في “القاعة الملكية التذكارية” بدارة الملك عبدالعزيز

أخبار محلية
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