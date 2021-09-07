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أخبار محلية > يعتمد على بلازما الدم.. روسيا تُعلن عن أول عقار معالج لـ”كورونا”
07/09/2021   8:37 ص

يعتمد على بلازما الدم.. روسيا تُعلن عن أول عقار معالج لـ”كورونا”

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أعلنت وزارة الصحة الروسية عن أول عقار “كوفيد غلوبولين” مضاد لفيروس كورونا يُستخلص من بلازما الدم للأشخاص المتعافين من الفيروس. 

وأكدت رئيسة قسم الدعم الطبي في وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية، أولغا إيخلر وفقاً لوسائل إعلام روسية، أن العقار حالياً في المرحلة الأولى ويخضع للتجارب السريرية، مشيرةُ إلى أن مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ هو المسؤول عن تحضيره. 

ولفتت إلى أن الدواء سوف يُستخدم في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى كورونا، بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، مبينةً أن العقار هو أول غلوبولين مناعي مميز في العالم لمجابهة كورونا.  وفق “أخبار 24”.

يعتمد على بلازما الدم.. روسيا تُعلن عن أول عقار معالج لـ”كورونا”

أخبار محلية
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