أول صورة للساعدي القذافي بعد الإفراج عنه.. وبعثة “الأمم المتحدة” بليبيا تعلق

أظهرت صورة الساعدي معمر القذافي نجل الرئيس الليبي الأسبق، بعد إفراج السلطات الليبية عنه تنفيذاً لحكم قضائي صدر منذ خمس سنوات.
وظهر الساعدي وهو يجلس مبتسماً ويرتدي قبعة على رأسه، وكان كثيف شعر اللحية ويظهر عليه الهدوء.
وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إطلاق سراح نجل القذافي، حيث وصفت الإفراج عنه بأنه خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأضافت البعثة الأممية في ليبيا في بيان لها أن الإفراج عن الساعدي يعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر.
وأثنت على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، مكررة دعوتها للإفراج الفوري عن الآلاف من المحتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا.
وفق “أخبار 24”.