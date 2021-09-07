اشتكى عدد من سكان مدينتي الجعرانة والراشدية بمنطقة مكة المكرمة، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لليوم الثاني بسبب العطل الذي لحق بالمحطة المغذية للكهرباء.
وأوضح الأهالي وفقاً لـ “سبق”، أنهم عانوا بشدة من انقطاع الكهرباء منذ مغرب أول أمس (الأحد)، بسبب العطل الذي أصاب المحطة المغذية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وأضافوا أن الكهرباء عادت صباح أمس (الإثنين) قبل أن تنقطع مجدداً، معبرين عن تخوفهم من أن تؤثر تلك الانقطاعات المتكررة على حياتهم وكذلك على سلامة الأغذية والأدوية المخزنة ونحوها.
وناشد السكان الجهات المختصة بضرورة حل مشكلة انقطاع الكهرباء وعمل حلول جذرية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، خاصة في ظل عودة الدراسة واعتماد طلاب المرحلة الابتدائية على التعليم عن بعد.
وفق “أخبار 24”.