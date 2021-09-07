بتكلفة 19 مليون دولار.. “السعودي للتنمية” يفتتح مشروع تقاطعات مرورية في عمّان

افتتح الصندوق السعودي للتنمية أمس (الإثنين)، مشروع التقاطعات المرورية في العاصمة الأردنية عمان، بمنطقة مرج الحمام، طريق عمان – البحر الميت، كمنحة مقدمة من المملكة، بتكلفة إجمالية مقدارها (19) مليون دولار.
ويشمل المشروع 3 مستويات، تتضمن جسراً خرسانياً بمسربين بطول (240) متراً، لخدمة حركة المرور من مرج الحمام باتجاه تقاطع الأمير حسين، ونفقاً بأربعة مسارب مفصولة يخدم طريق عمان – ناعور- البحر الميت، بطول (110) أمتار، وذلك إسهاماً من المملكة في رفع مستوى التعاون بين البلدين وتطوير خدمات قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير السديري، إن المملكة ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية قدمت إلى الآن ما يقارب 2 مليار دولار عبر منح وقروض للعديد من المشاريع التنموية في الأردن الشقيق، الذي يعد من أوائل الدول التي استفادت من الصندوق خلال نصف قرن من دعمٍ للمشاريع في عدة قطاعات رئيسية وحيوية. وفق “أخبار 24”.
وحضر حفل الافتتاح الذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كل من وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبد الله العبيد.
ويعد الصندوق السعودي للتنمية إحدى أهم الجهات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975م، على دعم أكثر من 694 مشروعاً في 84 دولة حول العالم.