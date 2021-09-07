“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن مناطق الباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنِِ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، كما ستتأثر محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان بمنطقة مكة المكرمة بهذه الحالة.
وأبان بأن أجزاء من مناطق الرياض، وعسير، ونجران، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الجموم والعاصمة المقدسة والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.