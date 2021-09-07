وصلت نسبة الحجوزات الإجمالية لشركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية، اليوم (الثلاثاء)، إلى 85% من المساحات المتاحة في معرض الدفاع العالمي المقام في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.
ويجمع المعرض، الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في نسخته الأولى العديد من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدفاع والأمن، ومنها شركات: “إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس”.
كما تشارك عدة جهات حكومية في معرض الدفاع العالمي، ومنها: “وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية”.
إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات السعودية، مثل: “المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكيـة، وشركة وهج”. وفق “أخبار 24”.
وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إلى أن المعرض يتيح فرصاً كبيرة أمام العارضين والمستثمرين، للمشاركة في سوق يسعى لتوطين قطاع حيوي يُقدّر حجمه بمليارات الدولارات في واحد من أكبر الاقتصادات في العالم.
وأكّد العوهلي على أن أبواب المملكة مفتوحة أمام الجهات الراغبة بعقد الشراكات مع المصنعين المحليين والمساهمة في توطين صناعات الدفاع والأمن عبر نقل التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.