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اخبار رياضية > قرار جديد من كوزمين في الاتحاد
07/09/2021   6:28 م

قرار جديد من كوزمين في الاتحاد

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كشفت مصادر، اليوم (الثلاثاء) عن استقرار المدير الفني لنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا على قرار جديد بشأن الفريق.

وقالت المصادر وفقًا لـ”البلاد” إن كوزمين قد اجتمع ببعض اللاعبين الشباب، وأكد لهم أنه سيقوم بإعطاء من يستحق الفرصة كاملة هذا الموسم، شريطة أن يقوم اللاعب بإثبات نفسه من خلال المستوى وثبات الأداء.

وأضافت المصادر أن كوزمين يخطط للاعتماد على عدد من الأسماء الشابة مثل، عبدالإله الشهري، وعمر داخل، وأحمد باحسين، وصالح الوحيمد، ومحمد العوفي.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة أبها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قرار جديد من كوزمين في الاتحاد

اخبار رياضية
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