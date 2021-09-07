كشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، عن حقيقة إصابة المحترف البرازيلي في صفوف نادي النصر، أندرسون تاليسكا، قبل مباراة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد انتشار صورة له في المستشفى.
وقال “العنزي”، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، إن لاعب النصر لا يعاني أي إصابة، مؤكداً جاهزيته لمواجهة تراكتور الإيراني.
ويستعد نادي النصر للمواجهة التي ستجمعه مع نظيره تراكتور الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.
وفق “أخبار 24”.