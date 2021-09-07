أول تعليق من تاليسكا بعد صورة المستشفى

علق محترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، على الصورة المتداولة له ويظهر من خلالها داخل أحد المستشفيات.
وطمأن تاليسكا جمهور النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” لا تقلق نحن بخير”.
وانتشرت صورة يظهر خلالها تاليسكا أثناء تواجده داخل أحد المستشفيات، مما أثار قلق جماهير نادي النصر على أحد أهم نجوم الفريق.
ويستعد نادي النصر للمواجهة التي ستجمعه مع نظيره تراكتور الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا . وفق “أخبار 24”.