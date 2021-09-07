بالفيديو والصور.. هدف الشهري يقود الأخضر لفوز ثمين على عمان في تصفيات كأس العالم

حقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره العماني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم .2022
بدأت المباراة قوية وسريعة من جانب المنتخب الوطني، حيث جاءت أولى التسديدات على المرمى في الدقيقة (3) عن طريق صالح الشهري، ولكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.
وسجل المنتخب الوطني هدفه في الدقيقة (42) عن طريق صالح الشهري، بعد تمريرة من فهد المولد، وسكن وسط مرمى المنتخب العماني لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
وحاول المنتخب العماني الهجوم من بداية الشوط الثاني بحثًا عن تسجيل هدف التعادل والعودة للمباراة مجددًا.
وحصل لاعب المنتخب الوطني عبدالإله المالكي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، في الدقيقة “59” من الشوط الثاني.
وأجرى مدرب المنتخب العماني، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، 3 تغييرات دفعة واحدة لتنشيط النواحي الهجومية، حيث دخل عبدالعزيز الغيلاني وأرشد العلوي وعصام الصبحي، بدلًا من أمجد الحارثي وعبدالله فواز والمنذر العلوي.
وحافظ المنتخب الوطني على توازن الأداء الدفاعي والهجومي، وشكل خطورة كبيرة عن طريق الثلاثي، صالح الشهري وسالم الدوسري وفهد المولد.
ودفع المنتخب العماني باللاعب عبدالعزيز المقبالي بدلًا من خالد الهاجري عند الدقيقة “75” في الوقت الذي كثف لاعبو المدرب برانكو هجماتهم على مرمى محمد العويس.
وجاء المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، بالدفع بأيمن يحيى على حساب صالح الشهري في الدقيقة “80” في محاولة لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب.
وأنقذ دفاع المنتخب العماني هدفا محققا من أمام سلمان الفرج، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده إلى النقطة السادسة، متساويًا مع المنتخب الأسترالي في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط متساويًا مع اليابان، فيما يأتي الصين وفيتنام بدون نقاط.
وفق “أخبار 24”.