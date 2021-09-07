أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:
– دولة الإمارات العربية المتحدة.
– جمهورية جنوب أفريقيا.
– جمهورية الأرجنتين.
والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.
وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.
وأوضحت أن القرار جاء إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍّ من الدول، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم.
إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إليها. pic.twitter.com/eXT84Q8qzq
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 7, 2021