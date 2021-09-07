أظهرت صورٌ الطفلين اللذين أصيبا بشظايا في الهجوم البالستي العدائي الذي وقع في المنطقة الشرقية يوم السبت الماضي، وهما في سيارة الإسعاف يتلقيان العلاج.
وظهر الطفلان، تركي 11 عاما، وشجون 7 أعوام، وفقاً “للعربية”، وهما داخل سيارة الإسعاف يتلقيان العلاج الأولي، كما ظهر جهازا التنفس الاصطناعي على وجهيهما، حيث نُقلا لاحقاً للمستشفى، وخرجا بصحة جيدة.
وأوضح والد الطفلين، محمد الحايطي، أن ضررا كبيرا لحق بأبواب المنزل ونوافذه وأثاثه، وبلغت نسبة الضرر 60%، مشيراً إلى أن الدولة أمّنت للأسرة شقة سكنية حتى الانتهاء من حصر الأضرار وترميم المنزل، مضيفاً أن زوجته فقدت السمع في إحدى أذنيها، وتخضع للعلاج.
يُذكر أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران، يوم السبت الماضي.