كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، الدكتور محمد المقبل، اليوم الثلاثاء، المواد الدراسية التي ستشملها الاختبارات التي تهدف لقياس المستوى للطلاب وتعزيز مهاراتهم.
وأوضح، خلال مداخلته في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن الاختبارات ستكون في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه تم اختبار 1.4 مليون طالب وطالبة حتى الآن.
وأكد أن الاختبارات ستكون عبر منصة جهزتها الوزارة لها، وذكر أنه حتى الآن تم إجراء هذه الاختبارات في الصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، موضحًا أن نتائجها ستذهب مباشرة إلى المعلم وولي الأمر. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه يمكن إعادة الاختبارات لبعض الطلاب، وذلك بناءً على طلب معلميهم أو إدارة مدرستهم.
فيديو | للمرة الأولى .. اختبارات للطلاب من الصف الثاني ابتدائي إلى الأول ثانوي لمعرفة مستواهم الدراسي و “تعزيز المهارات” عن بعد#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Z4rsr0RZt9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 7, 2021