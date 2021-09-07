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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
07/09/2021   10:58 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات “جازان وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”.

كما توقّع نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة وتمتد حتى منطقة نجران وطريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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