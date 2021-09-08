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أخبار محلية > أحكام بالسجن والغرامة ضد 22 شخصاً منعوا خطيب أحد مساجد الطائف من الدخول إليه
08/09/2021   8:35 ص

أحكام بالسجن والغرامة ضد 22 شخصاً منعوا خطيب أحد مساجد الطائف من الدخول إليه

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أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 22 شخصاً؛ لمنعهم خطيب أحد الجوامع من الدخول إلى الجامع والصعود إلى المنبر يوم الجمعة، حيث برروا فعلتهم بعدم رغبتهم في إمامة الخطيب.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لـ “عكاظ”، إلى قيام المتهمين بإغلاق الجامع أمام الخطيب لمنعه من الدخول، مبررين فعلتهم بعدم رغبتهم ورغبة الناس في إمامته، لتطالب النيابة العامة بتطبيق عقوبة تعزيرية بحقهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعمال القوة والعنف والتحريض ضد موظف عام، لتصدر المحكمة أحكاماً بالسجن شهراً وغرامة ألفي ريال بحق 19 شخصاً، والسجن 10 أيام ضد 3 آخرين اشتركوا في الجريمة.

أحكام بالسجن والغرامة ضد 22 شخصاً منعوا خطيب أحد مساجد الطائف من الدخول إليه

أخبار محلية
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