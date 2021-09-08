نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد كثرة التساؤلات.. “إحكام” توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ
08/09/2021   3:15 م

بعد كثرة التساؤلات.. “إحكام” توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ

+ = -
391

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ، وذلك ردًا على الاستفسارات التي طرحها كثيرون بهذا الشأن.

وذكرت “إحكام” أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر.

ونوهت بالفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، والتي بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.وفق “أخبار 24”.

بعد كثرة التساؤلات.. “إحكام” توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173185.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.