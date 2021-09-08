بعد كثرة التساؤلات.. “إحكام” توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ

أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ، وذلك ردًا على الاستفسارات التي طرحها كثيرون بهذا الشأن.
وذكرت “إحكام” أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر.
ونوهت بالفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، والتي بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.وفق “أخبار 24”.