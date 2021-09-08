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أخبار محلية > “نزاهة”: التحقيق مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطنًا ومقيماً
08/09/2021   3:15 م

“نزاهة”: التحقيق مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطنًا ومقيماً

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ، حيث حققت مع 748 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنًا ومقيماً.

وأوضحت الهيئة أن من بين الموقوفين موظفين في وزارات (الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية).

وبيّنت أن الموقوفين تورطوا في جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير)، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للقضاء.

ودعت نزاهة الجميع للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر الهاتف المجاني (980)، أو الفاكس (0114420057)، أو البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443 هـ

وفق “أخبار 24”.

“نزاهة”: التحقيق مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطنًا ومقيماً

أخبار محلية
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