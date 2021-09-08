“نزاهة”: التحقيق مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 282 مواطنًا ومقيماً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ، حيث حققت مع 748 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنًا ومقيماً.
وأوضحت الهيئة أن من بين الموقوفين موظفين في وزارات (الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية).
وبيّنت أن الموقوفين تورطوا في جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير)، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للقضاء.
ودعت نزاهة الجميع للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر الهاتف المجاني (980)، أو الفاكس (0114420057)، أو البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa.
وفق “أخبار 24”.