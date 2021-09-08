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أخبار محلية > كيف تسعف شخصاً انخفض مستوى السكر في دمِه؟ “الهلال الأحمر” يوضح
08/09/2021   3:15 م

كيف تسعف شخصاً انخفض مستوى السكر في دمِه؟ “الهلال الأحمر” يوضح

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي الإسعافات الأولية اللازمة لشخص مصاب بمرض السكري انخفض مستوى السكر في دمـه لكنه لايزال واعياً.

وبيّنت أن أعراض انخفاض مستوى السكر في الـدم تتمثل في: الشعور برجفة شديدة، والتعرق الزائد، وقلة التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب، فضلاً عن الشعور بدوخة ودُوار يتسبب في عدم وضوح الرؤية.

وفي حال ظهور أي من الأعراض المذكورة لدى شخص ما، دعا الهلال الأحمر إلى تذويب ملعقتين كبيرتين من السكر وتقديم المشروب للمصاب، وتقديم عصير فواكه أو أي عصير محلي، ثم تكرار العملية بعد (10- 15) دقيقة في حال عدم زوال الأعراض.

ونوّهت الهيئة إلى أنه في حال فقدان مريض السكري الوعي يجب ألا يُقدم له أي شيء، بل وضعه على جانبه (وضعية الإفاقة) أو نقله فوراً إلى أقرب مستشفى.

كيف تسعف شخصاً انخفض مستوى السكر في دمه؟ "الهلال الأحمر" يوضح

وفق “أخبار 24”.

كيف تسعف شخصاً انخفض مستوى السكر في دمِه؟ “الهلال الأحمر” يوضح

أخبار محلية
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