“شرطة الرياض”: القبض على شخص أطلق النار على عامل بمحطة وقود لخلاف بينهما

ألقت الجهات الأمنية المختصة بمحافظة وادي الدواسر، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن إطلاق النار أسفر عن إصابة العامل، وحالته مستقرة – ولله الحمد.
وأضاف أنه جرى إيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.
وكان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة وثق إطلاق قائد مركبة النار على قدم عامل بمحطة وقود، قبل أن يفر هاربًا من الموقع. وفق “أخبار 24”.