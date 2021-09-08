“الراجحي” يوافق على تشكيل أول جمعية للسينما في المملكة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرراً بالموافقة على تسجيل “جمعية السينما”، كأول جمعية أهلية متخصصة في تاريخ المملكة، تعنى بقطاع صناعة الأفلام.
وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من 11 عضواً؛ برئاسة هناء العمير، وأحمد الملا نائباً للرئيس، كما ضمت الجمعية عدداً من الأعضاء المؤسسين.
ووجهت هناء العمير، رسائل شكر وتقدير لوزير الموارد البشرية، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووحدة المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهيئة الأفلام، على دعم وتسهيل تأسيس وتسجيل الجمعية خلال فترة قياسية.
وأكدت أن هذه التسهيلات جاءت تحقيقاً للرؤية السعودية التي مهّدت الطريق لكل المبدعين والمبدعات لتحقيق مشاريعهم الإبداعية والمنافسة بها عربياً وعالمياً، خدمةً للتكوين الجديد للثقافة والفن في المملكة. وفق “أخبار 24”.
بدوره أوضح نائب رئيس الجمعية، أحمد الملا، أن تسجيل الجمعية رسمياً، سيتيح ضم كل المبادرات التي قُدمت خلال السنوات الماضية لأجل خدمة صناعة الأفلام، كما سيتيح لصنّاع الأفلام التواجد تحت مظلة واحدة لأول مرة.
وأبان أن وثيقة التأسيس اعتنت بتنويع المبادرات في مجال إقامة الفعاليات والمسابقات السينمائية وعروض الأفلام، وبناء قدرات صناعة الأفلام من خلال التدريب والتطوير، إلى جانب إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في السينما.