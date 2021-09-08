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أخبار محلية > يلزم التسجيل قبل الحضور.. انطلاق “ملتقى التوظيف 4” في جدة يوم الأحد المقبل
08/09/2021   7:32 م

يلزم التسجيل قبل الحضور.. انطلاق “ملتقى التوظيف 4” في جدة يوم الأحد المقبل

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أعلن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، عن إقامة “ملتقى التوظيف 4″، لمدة 5 أيام في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر 2021 م.

وأوضح أن البرنامج سيوفر 350 وظيفة للخريجين حديثًا والباحثين عن العمل في تخصصات مختلفة، بمشاركة شركات وطنية.

ونوهت على المتقدمين إحضار السيرة الذاتية، والهوية الوطنية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن مقر الملتقى سيكون في جامعة جدة بحي الفيصلية، والحضور من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الحضور محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر SMS، أو البريد الإلكتروني، وذلك بعد التسجيل المبدئي في رابط التسجيل https://forms.office.com/r/4AtVW0nCFM

يلزم التسجيل قبل الحضور.. انطلاق “ملتقى التوظيف 4” في جدة يوم الأحد المقبل

أخبار محلية
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