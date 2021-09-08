أظهر مقطع فيديو متداول موقفا بطوليا لأحد حراس الأمن بعد القبض على وافد أجنبي تحرش بموظفات سعوديات داخل أحد المراكز التجارية في مدينة حائل.
وكشف حارس الأمن عبدالرحمن الشمري لـ”أخبار 24″، أن الحادثة كانت يوم (الإثنين) الماضي، وتعود تفاصيلها لتعميم وصل لهم من إدارة الأمن في المركز بأن وافدا متحرشا يحاول الفرار من حراس الأمن للخارج، وذلك بعد شكوى موظفة بتحرشه بها.
وأكد أنه أثناء محاولة هروب المتحرش وتوجهه للبوابة تمت مقاومته ومنعه بإلقاء الكرسي عليه، مع التأكد من عدم إحداث أي أذى له، مشيراً إلى أنه أمسك به هو وزميله.
وذكر أن إمساكهما بالمتحرش كان بغرض تسليمه للإدارة بعد محاولته الهروب لمعرفته بتصرفه الخاطئ.
وأضاف الشمري أنه لم يستطع تحمل محاولة هروبه، لذلك حصل ما حصل، مؤكدًا أنه يتحمل ما سيحدث سواء كان سيؤثر على وظيفته أو تعرضه لمساءلة قانونية.
وبين أن الوافد تحرش بالموظفات وطلب أرقامهن أثناء عملهن حتى تضايقن منه ومن إصراره، ليقدمن بلاغا لزميله عبدالرحمن الحسيني، مضيفا أن الحادثة انتهت بتنازل الموظفة عن الوافد، كما أنها لم تشهد حدوث أي إصابات.