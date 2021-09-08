شاهد.. السديس يلقي درسه حضورياً في المسجد النبوي

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء، درسه بعد استئناف الدروس حضوريًا، وذلك بالمسجد النبوي الشريف.
وكان السديس قد دشّن أيضا برنامج عودة الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعدة لاستئناف الحلقات.
بعد استئناف الدروس حضوريًا .. معالي الرئيس العام مبتدئًا درسه بالمسجد النبوي ” ربّاه أنت القدير الواحد الأحد رحماك يارب منك الغوث والمدد فأرفع عن العالم الأوباء إن لنا في فيض لطفك ما نرجو ونعتمد” #وكالة_شؤون_المسجد_النبوي pic.twitter.com/ckl0iDmqhu
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) September 8, 2021
وفق “أخبار 24”.