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أخبار محلية > شاهد.. السديس يلقي درسه حضورياً في المسجد النبوي
08/09/2021   11:03 م

شاهد.. السديس يلقي درسه حضورياً في المسجد النبوي

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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء، درسه بعد استئناف الدروس حضوريًا، وذلك بالمسجد النبوي الشريف.

وكان السديس قد دشّن أيضا برنامج عودة الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط المعدة لاستئناف الحلقات.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. السديس يلقي درسه حضورياً في المسجد النبوي

أخبار محلية
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