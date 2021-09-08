“الشؤون البلدية” تعلن تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأربعاء)، عن تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، بهدف تحسين تجربة المستفيد.
وأوضحت أن التحديث الجديد يأتي عبر إتمام إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة “بلدي” في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.
وشددت على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء في عملية الإشراف. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن جميع مراحل البناء حاليا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.