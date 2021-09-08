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أخبار محلية > في تدشين دورة سبتمبر البرامجية.. وزير الإعلام: نعمل لنكون صوتًا للمواطن والمقيم
08/09/2021   11:02 م

في تدشين دورة سبتمبر البرامجية.. وزير الإعلام: نعمل لنكون صوتًا للمواطن والمقيم

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أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي أن المملكة تعيش بمرحلة التحول الإعلامي الجديد، داعيًا إلى صناعة محتوى إعلامي مؤثر بمهنية وأخلاقية ومصداقية يكون صوتًا للمواطن والمقيم، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في هذا البلد.

وأوضح، في كلمة مسجلة خلال حفل تدشين “دورة سبتمبر البرامجية 2021” لهيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم (الأربعاء)، أن صناعة الإعلام تغيرت عبر العقدين الماضيين بوتيرة غير مسبوقة وأساليب متنوعة عديدة وتطورت بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن العالم قرية واحدة تسمع وتتابع أخبار الجائحة، وهو ما أثبت أن الإعلام عنصر مهم وتأثيره على المجتمعات كبير. وفق “أخبار 24”.

في تدشين دورة سبتمبر البرامجية.. وزير الإعلام: نعمل لنكون صوتًا للمواطن والمقيم

أخبار محلية
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