أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم أفغانستان لتتمكن من التغلب على تحدياتها الحالية.
وجدد في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان، عبر الاتصال المرئي، وقوف المملكة إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، مؤكداً دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأوضح أن المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.
وأكد بن فرحان أن المملكة تولي أهمية قصوى لدعم السبل التي يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية.
وفق “أخبار 24”.