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أخبار محلية > الطقس المتوقع غداً الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق
08/09/2021   11:02 م

الطقس المتوقع غداً الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة ويمتد حتى منطقة نجران.

فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.

الطقس المتوقع غداً الخميس: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

أخبار محلية
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