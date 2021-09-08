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أخبار محلية > بتوفير 200 ألف ريال.. مهندس يقدم نصائح لبناء منزل بأقل التكاليف
08/09/2021   11:02 م

بتوفير 200 ألف ريال.. مهندس يقدم نصائح لبناء منزل بأقل التكاليف

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قدّم مهندس عددا من النصائح لأصحاب الدخل المحدود الراغبين في بناء منازلهم، ليتمكنوا من البناء بأقل التكاليف، بعدم تقليد الآخرين.

وأوضح المهندس تركي الحصيني، في حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية اليوم (الأربعاء)، أن البعض يركز على بناء مساحة كبيرة رغم صغر أفراد أسرته والتي يكفيها 300 متر.

وبين أن هناك من يحاول شراء آخر ما نزل في السوق من مواد تشطيب لاتباع الموضة رغم وجود بدائل جيدة وبأسعار معقولة، مع إمكانية توفيره نحو 200 ألف ريال.

وأشار إلى عدم وجود ضرورة لشراء سخان مركزي بقيمة 25 ألف ريال؛ كونه غالياً ويزيد من استهلاك الكهرباء، إضافة إلى إمكانية استخدام الكرسي العادي في دورات المياه بدلاً من الأفرنجي. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن التخلي عن مساحات الزجاج على الواجهات يوفر 20 ألفا، بينما يمكن استخدام البلاط العادي، وفرشه ببوركيه بدلاً من البورسلين.

بتوفير 200 ألف ريال.. مهندس يقدم نصائح لبناء منزل بأقل التكاليف

أخبار محلية
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