شاهد.. “الشرق الأوسط لمحركات الطائرات” تحتفل بنجاح أول اختبار لمحرك “F110” في المملكة

احتفلت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، اليوم (الأربعاء)، بنجاح تدشين أول منصة اختبار لمحرك “F110-129”.
وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يُعد أحد الأهداف الرئيسية لها في سعيها نحو توطين صناعات المحركات العسكرية في المملكة لتحقيق رؤية 2030.
ووثق فيديو نشرته الشركة عبر حسابها على تويتر لحظة نجاح تدشين المنصة لاختبار محرك “F110-129″، بحضور واحتفال جميع موظفي الشركة. وفق “أخبار 24”.
وتُعد شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة من الشركات الوطنية، وتأسست عام 1992 كمشروع استثماري مشترك، وهي أول شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الشامل للمحركات بالشرق الأوسط.
واليوم احتفلت الشركة بنجاح تدشين المنصة لهذا اليوم بحضور جميع موظفين الشركة وتم إجراء أول اختبار لمحرك ف ١١٠وبفضل من الله وجهد كل من عمل وأشرف على المشروع تكللت مساعي الجميع بالنجاح ونقدم لكم لحظة تشغيل المحرك F110 في منصة الاختبار . pic.twitter.com/g0AuRcLkzr
— الشرق الاوسط لمحركات الطائرات (MEPC) (@MEPCSA) September 8, 2021