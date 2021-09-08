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أخبار محلية > شاهد.. “الشرق الأوسط لمحركات الطائرات” تحتفل بنجاح أول اختبار لمحرك “F110” في المملكة
08/09/2021   11:02 م

شاهد.. “الشرق الأوسط لمحركات الطائرات” تحتفل بنجاح أول اختبار لمحرك “F110” في المملكة

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احتفلت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، اليوم (الأربعاء)، بنجاح تدشين أول منصة اختبار لمحرك “F110-129”.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يُعد أحد الأهداف الرئيسية لها في سعيها نحو توطين صناعات المحركات العسكرية في المملكة لتحقيق رؤية 2030.

ووثق فيديو نشرته الشركة عبر حسابها على تويتر لحظة نجاح تدشين المنصة لاختبار محرك “F110-129″، بحضور واحتفال جميع موظفي الشركة. وفق “أخبار 24”.

وتُعد شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة من الشركات الوطنية، وتأسست عام 1992 كمشروع استثماري مشترك، وهي أول شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح الشامل للمحركات بالشرق الأوسط.

شاهد.. “الشرق الأوسط لمحركات الطائرات” تحتفل بنجاح أول اختبار لمحرك “F110” في المملكة

أخبار محلية
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