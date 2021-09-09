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أخبار محلية > “الحصيني”: أمطار ورياح مُثيرة للأتربة على تلك المناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع
09/09/2021   8:56 ص

“الحصيني”: أمطار ورياح مُثيرة للأتربة على تلك المناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن والإمارات خلال إجازة نهاية الأسبوع، استمراراً في الحالة المطرية.

وأوضح الحصيني، أن درجات الحرارة ستواصل ابتداءً من اليوم (الخميس) وحتى (السبت) انخفاضاً نسبياً تدريجياً، مبيناً أن الأجواء ستكون حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة فجراً حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام على وسط وشرق وشمال المملكة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن تلك الحالة ستكون مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة.

“الحصيني”: أمطار ورياح مُثيرة للأتربة على تلك المناطق خلال إجازة نهاية الأسبوع

أخبار محلية
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