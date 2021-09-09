دشن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم (الخميس)، إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
وتم الإطلاق بتوقيع خاص من وزير الرياضة على كرة حملها إليه أحد الأطفال من أبناء الوطن، إيذاناً بإطلاق الاستراتيجية، وذلك في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وعبر وزير الرياضة خلال مخاطبته الحفل عن تقديره للدعم الذي مكن الوزارة والرياضيين من تقديم الكثير من الإنجازات، وحفزهم على المضي قدما في هذا الطريق.
وقال: “نحن نقف أمام مرحلة جديدة تعزز طموحاتنا نحو نجاحات أكبر في المستقبل”، مبيناً أنهم يسعون من خلال الاستراتيجية الواعدة للنهوض بكرة القدم السعودية إلى مستويات أعلى وبلوغ أفضل المراتب، وأن كل الفرص أمامنا متاحة لتحقيق ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الاستراتيجية إلى وضع أسس حديثة لمستقبل كرة القدم في المملكة بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها البلاد على الأصعدة كافة.
يذكر أن الحفل شهد حضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، وأعضاء المجلس ورؤساء الأندية وعدد من الشخصيات الرياضية.
شعار استراتيجية تحّول كرة القدم السعودية:
كرة القدم… الشغف.. الخطة.. المستقبل ⚽#استراتيجية_الكرة_السعودية pic.twitter.com/n2x410RPfL
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 9, 2021