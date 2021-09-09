“حساب المواطن” يكشف عن تفاصيل الدعم لدفعة شهر سبتمبر

كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ46 الخاصة بالدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق والذين بلغ عددهم 10.5 مليون مستفيد وتابع، مبيناً أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 103 مليارات ريال، منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وقال إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1057 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأضاف أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، فيما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
وفق “أخبار 24”.