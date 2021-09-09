“سعود الطبية”: آلام الساق قد تنذر بمشكلات صحية خطيرة‏

ذكرت مدينة الملك سعود الطبية، أن آلام الساق قد تكون ناتجة عن أسباب متعلقة بالعادات اليومية الخاطئة، وقد تكون بسبب مشكلات صحية تستدعي زيارة الطبيب.
وأوضحت المدينة الطبية الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تسبب آلام الساق، ومنها البقاء في وضعية ثابتة لفترة طويلة، أو التحرك بصورة مفاجئة وخاطئة، بالإضافة إلى أن الآلام قد تكون ناتجة عن انزلاق غضروفي.
وأبانت أن هذه الآلام قد تكون ناتجة عن مشكلات صحية، منها التسمم من المواد الكيميائية أو المبيدات الحشرية، أو الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تسبب خدراً مفاجئاً أو ضعفاً في الذراعين أو الساقين. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن من أعراض “عرق النساء”، امتداد الألم على طول العصب الوركي وأسفل الساقين، كما تصاب اليدان والقدمان بالتنميل حال الإصابة بمرض الاعتلال العصبي المحيطي.