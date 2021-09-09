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أخبار محلية > “سعود الطبية”: آلام الساق قد تنذر بمشكلات صحية خطيرة‏
09/09/2021   1:48 م

“سعود الطبية”: آلام الساق قد تنذر بمشكلات صحية خطيرة‏

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ذكرت مدينة الملك سعود الطبية، أن آلام الساق قد تكون ناتجة ‏عن أسباب متعلقة بالعادات اليومية الخاطئة، وقد تكون بسبب ‏مشكلات صحية تستدعي زيارة الطبيب.‏

وأوضحت المدينة الطبية الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تسبب آلام الساق، ومنها ‏البقاء في وضعية ثابتة لفترة طويلة، أو التحرك بصورة مفاجئة ‏وخاطئة، بالإضافة إلى أن الآلام قد تكون ناتجة عن انزلاق ‏غضروفي.‏

وأبانت أن هذه الآلام قد تكون ناتجة عن مشكلات صحية، منها التسمم من المواد ‏الكيميائية أو المبيدات الحشرية، أو الإصابة ‏بالسكتة الدماغية، والتي تسبب خدراً مفاجئاً أو ضعفاً في ‏الذراعين أو الساقين. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن من أعراض “عرق النساء”، امتداد الألم على طول ‏العصب الوركي وأسفل الساقين، كما تصاب اليدان والقدمان ‏بالتنميل حال الإصابة بمرض الاعتلال العصبي المحيطي.

“سعود الطبية”: آلام الساق قد تنذر بمشكلات صحية خطيرة‏

أخبار محلية
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