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أخبار محلية > تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته.. “آل الشيخ” يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني الـ91
09/09/2021   1:47 م

تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته.. “آل الشيخ” يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني الـ91

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وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بالاحتفاء باليوم الوطني، الذي يصادف يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 الموافق 16/ 2/ 1443هـ.

وشدد الوزير على أهمية هذه المناسبة في التذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها المملكة، والتأكيد على الاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الكريم، والولاء لقيادته الرشيدة، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، والاعتزاز بتاريخه ورموزه وحضارته وتراثه. وفق “أخبار 24”.

كما وجه بتنظيم الفعاليات والبرامج التي تعزز الجوانب الوطنية عن بُعد وحضورياً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية، وأن يُراعى كذلك في تلك البرامج والفعاليات الفئات العمرية للطلبة ومنسوبي التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته.. “آل الشيخ” يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني الـ91

أخبار محلية
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