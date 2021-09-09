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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: نحو 52 ألف عامل و29 ألف منشأة استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
09/09/2021   1:47 م

“الموارد البشرية”: نحو 52 ألف عامل و29 ألف منشأة استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استفادة 51.7 ألف عامل و29.2 ألف منشأة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ تطبيقها في 14 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تسعى إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

جدير بالذكر أن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة حرية التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة والخروج النهائي، ويستفيد من خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: نحو 52 ألف عامل و29 ألف منشأة استفادوا من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أخبار محلية
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