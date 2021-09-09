أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 360 ألف طن قمح للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021.
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 6 بواخر بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
كما أعلنت المؤسسة بدء صرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.
وأضافت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو 31.7 مليون ريال، لصافي كمية متسلمة 23.7 ألف طن، وذلك لعدد 81 مزارعاً، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم أكثر من 597 مليون ريال لعدد 1696 مزارعاً وبكمية 454.4 ألف طن.
وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.