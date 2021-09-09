أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، طرح ‏المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد 360 ألف طن قمح ‏للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021‏‎.


وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أن الكمية ‏المطروحة موزعة على عدد 6 بواخر بواقع 2 باخرة لميناء جدة ‏الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و2 باخرة لميناء ‏الملك عبدالعزيز بالدمام‎.

كما أعلنت المؤسسة بدء صرف مستحقات الدفعة ‏العاشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.

‎ وأضافت أن إجمالي ما تم إيداعه ‏لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو 31.7 مليون ريال، ‏لصافي كمية متسلمة 23.7 ألف طن، وذلك لعدد 81 مزارعاً، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم أكثر من 597 ‏مليون ريال لعدد 1696 مزارعاً وبكمية 454.4 ألف طن. ‏

وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب

وفق “أخبار 24”.