“الأهلي” يعقد جمعيته العمومية.. ويعلن 98 مليوناً عجزاً مالياً

عقد النادي الأهلي، مساء اليوم (الأربعاء) الجمعية العمومية العادية، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الرياضة.
وتضمنت الجمعية العمومية العادية كلمة ترحيبية وخطاب مجلس إدارة النادي، وقراءة جدول الأعمال واعتماده بجانب تقرير مجلس الإدارة متضمنًا التقرير السنوي.
وشهدت الجمعية العمومية عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات شملت البيانات المالية والإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية كما هي في 30/6/2021، بجانب المصادقة على تعيين مدقق الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 30/6/2021. وفق “أخبار 24”.
وجاءت البيانات المالية لكرة القدم الإيرادات خلال السنة المالية 240.644.723 ريالا، المصروفات 339.204.416 ريالا بعجز نقدي وصل إلى 98.559.693.