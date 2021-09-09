بالفيديو.. الحج والعمرة: أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من الخارج خلال شهر المحرم

تحدّث وكيل وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم (الخميس)، عن جهود الوزارة في المحافظة على سلامة القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المعتمرين والمصلين والزوار.
وأكّد سعيد في مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة” المذاع على قناة العربية، أن الوزارة أصدرت خلال شهر المحرم 1443هـ 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة.
كما أشار إلى استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال مواسم ربيع الأول ورجب ورمضان، وذلك من خلال نموذج “العمرة الآمنة” للقادمين من خارج السعودية. وفق “أخبار 24”.
ولفت وكيل الوزارة إلى ضرورة ارتباط النموذج بإحدى شركات العمرة، التي توفر تقديم كافة الخدمات الميدانية للمعتمر طيلة مدة إقامته داخل المملكة.
وأضاف أنه توجد بروتوكولات واشتراطات تطبقها المرافق ودور الإيواء “الفنادق” المرخصة للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، وداخل حافلات النقل الآمن أثناء تفويجهم عبر منافذ الدخول والخروج للحرم المكي.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد: في شهر محرم الماضي أصدرنا 6 آلاف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج #السعودية pic.twitter.com/xl5TVZgrEk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 9, 2021