أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، برنامج خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية بالمملكة، وذلك بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للموانئ.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في مدينة جدة، حيث سيكون دخول الشاحنات من خلال حجز مواعيد إلكترونية مسبقة بأوقات محددة ومجدولة.
وأشارت إلى أن الخدمة تتضمّن عدة أهداف رئيسية، وهي: “تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن”.
كما تضمّنت أهداف الخدمة رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.
وفق “أخبار 24”.