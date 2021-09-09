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أخبار محلية > البنك المركزي يوجه باعتماد الهوية الرقمية لدى المؤسسات المالية
09/09/2021   8:29 م

البنك المركزي يوجه باعتماد الهوية الرقمية لدى المؤسسات المالية

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وجه البنك المركزي السعودي اليوم الخميس تعميما لجميع البنوك والجهات الخاضعة تحت إشرافه باعتماد قبول الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق أبشر – أفراد لدى المؤسسات المالية للعملاء الحاليين.

وأوضح أن ذلك يكون في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد عليها، على أن يتم إيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة منها في التعاملات التي تتطلب ذلك.

وأضاف أن ذلك يأتي تسهيلا على المواطنين للتحقق من هوياتهم بتمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية.  وفق “أخبار 24”.

البنك المركزي يوجه باعتماد الهوية الرقمية لدى المؤسسات المالية

أخبار محلية
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