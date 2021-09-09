2.1 مليون طالب يؤدون اختبارات تعزيز المهارات على منصة الاختبارات المركزية

سجلت منصة الاختبارات المركزية دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة لأداء اختبارات تعزيز المهارات التي خصصتها وزارة التعليم لطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد بدءاً من الصف الثاني الابتدائي.
وأوضحت الوزارة اليوم (الخميس) أن أرقام الدخول سُجلت بعد ختام الأسبوع الأول من قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي.
وأشارت إلى أن الأرقام تعكس البداية الجادة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، وحرصهم على تسجيل أبنائهم في الاختبارات المعززة للمهارات التي تحصّلوا عليها مع إتاحة الاختبار لمدة 24 ساعة، بما لا يتعارض مع اليوم الدراسي والحصص الدراسية. وفق “أخبار 24”.