يساعدك على فقد الوزن الزائد.. تعرف على نظام “حمية القمر” للتخسيس

انتشر في الآونة الأخيرة نظام “حمية القمر” الغذائي لإنقاص الوزن، حيث لجأ الكثير من نجمات هوليوود إليه ومن بينهن النجمة مادونا، لخسارة الوزن والرشاقة.
وتقوم فكرة هذا النظام على نظرية مدى تأثير القمر ومراحل نموه على جسم الإنسان، بالإضافة إلى بعض العادات الغذائية خلال أيام معينة في الشهر، ما يسهم في تخليص الجسم من السموم وفقدان الوزن.
ويتوقف هذا النظام الغذائي على دورة اكتمال القمر، حيث يتطلب نظام “حمية القمر” التوقف عن الطعام في اليوم الذي يكتمل فيه القمر، والصوم خلال هذا اليوم، ويستثنى من ذلك تناول المياه والعصائر فقط، ويعاود الإنسان تناول الطعام عندما يبدأ القمر في الاختفاء. وفق “أخبار 24”.
وينصح هنا بتناول أطعمة صحية خالية من الدهون والدسم مثل: الحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات خاصة في الصباح لكن بحصص محدودة مثل اللوز، والخبز الأسمر، والدجاج المشوي، والخضراوات المطهوة على البخار.
ويشير خبراء إلى أن القمر يؤثر على الجسم والماء الموجود فيه، ويشترط نظام “حمية القمر” الصوم لمدة يوم كامل عند اكتمال القمر، وهو ما يساعد الجسم في طرد السموم، ويؤهل هذا النظام لفقدان الوزن الزائد بكثرة.